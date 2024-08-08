51-летний Энди Макдональд из Англии и 49-летний Даллас Оберхольцер из ЮАР выступили на Олимпиаде в Париже в дисциплине парк.
Некоторым из их соперников даже нет 18, а самому старшему — 29. Однако никакого уважения к ветеранам юные спортсмены не проявили и в финал этих двух скейтбордистов не пропустили, пишет РИА Новости Спорт.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже закончатся 11 августа. Российские атлеты выступают на летних соревнованиях в нейтральном статусе.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.