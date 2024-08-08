Возрастные скейтбордисты приняли участие в Олимпиаде

Скейтбордисты, которым 100 лет на двоих, выступили на Олимпиаде

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51-летний Энди Макдональд из Англии и 49-летний Даллас Оберхольцер из ЮАР выступили на Олимпиаде в Париже в дисциплине парк.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Некоторым из их соперников даже нет 18, а самому старшему — 29. Однако никакого уважения к ветеранам юные спортсмены не проявили и в финал этих двух скейтбордистов не пропустили, пишет РИА Новости Спорт.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже закончатся 11 августа. Российские атлеты выступают на летних соревнованиях в нейтральном статусе.