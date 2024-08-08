Вторая провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады

Провалившая гендерный тест боксерша Юйтин сразится в финале ОИ-2024

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Уже вторую провалившую гендерный тест спортсменку допустили к выступлению в финале Олимпийских игр-2024 в Париже. Речь идет о боксерше Линь Юйтин из Тайваня.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Она выиграла бой с Эсрой Йылдыз из Турции. Теперь тайваньская спортсменка примет участие в финальном поединке.

Кстати, Алжирка Иман Хелиф, которая также провалила гендерный тест, тоже выступит в финале турнира в своей категории.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 проходят во французской столице с 26 июля по 11 августа.