Уже вторую провалившую гендерный тест спортсменку допустили к выступлению в финале Олимпийских игр-2024 в Париже. Речь идет о боксерше Линь Юйтин из Тайваня.
Она выиграла бой с Эсрой Йылдыз из Турции. Теперь тайваньская спортсменка примет участие в финальном поединке.
Кстати, Алжирка Иман Хелиф, которая также провалила гендерный тест, тоже выступит в финале турнира в своей категории.
Напомним, что Олимпийские игры-2024 проходят во французской столице с 26 июля по 11 августа.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.