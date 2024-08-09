Это простое упражнение отлично снимает нагрузку с жевательных мышц, которые нередко становятся напряженными, из-за чего они начинают укорачиваться. Это приводит к потере овала лица, мешкам под глазами, морщинам на шее и брылям.
Итак, сядьте прямо. Медленно открывайте рот до той степени, которой вам удобно. Держите рот в таком положении 30 секунд. Закройте рот и повторите упражнение несколько раз.
Это упражнение сочетают с массажем, чтобы достичь максимального эффекта. Оно поможет вернуть углы молодости.
Сядьте прямо на стул. Положите косточки пальцев рук на жевательные мышцы лица. Откройте рот, как будто произносите букву А. Мягкими круговыми движениями массируйте жевательные мышцы одну минуту. Сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.