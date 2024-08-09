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2 упражнения, чтобы расслабить жевательные мышцы и омолодить лицо

Как омолодить лицо при помощи 2 упражнений

1:00
Спорт

Открывание рта

Это простое упражнение отлично снимает нагрузку с жевательных мышц, которые нередко становятся напряженными, из-за чего они начинают укорачиваться. Это приводит к потере овала лица, мешкам под глазами, морщинам на шее и брылям.

Как омолодить лицо при помощи 2 упражнений
Фото: unsplash.com by Scott Webb, PDM

Итак, сядьте прямо. Медленно открывайте рот до той степени, которой вам удобно. Держите рот в таком положении 30 секунд. Закройте рот и повторите упражнение несколько раз.

Массаж и открытие рта

Это упражнение сочетают с массажем, чтобы достичь максимального эффекта. Оно поможет вернуть углы молодости.

Сядьте прямо на стул. Положите косточки пальцев рук на жевательные мышцы лица. Откройте рот, как будто произносите букву А. Мягкими круговыми движениями массируйте жевательные мышцы одну минуту. Сначала по часовой стрелке, потом против часовой стрелки

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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