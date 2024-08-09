Как в марроканском обществе приняли брейк-данс

Как марроканке удалось продвинуть брейк-данс в своей стране

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сельма Беннани, президент Федерации аэробики, фитнеса, хип-хопа и смежных видов спорта, с гордостью наблюдает за тренировками Билала Маллаха и Фатимы Захра Эль-Мамуни, которые будут представлять Марокко на Играх-2024 по брейк-дансу.

Фото: commons.wikimedia.org by Sry85, CC BY-SA 3.0

"Марокканское общество не приняло это [брейк-данс] 28 лет назад. Доминировало мнение, что хип-хоп, граффити, рэп — это мужская культура. Так что было очень сложно: постоянные отказы, ни партнеров, ни спонсоров. Министерство спорта это не волновало. Так что я не просто горжусь. Это бой, который я выиграла ", — рассказала Беннани в интервью BBC Sport Africa.

Все свои знания по брейкингу она передавала своим ученикам на протяжении 28 лет. И сегодня она рада, что ее страна участвует в Играх-2024 по брейкингу.

Соревнования по брейк-дансу пройдут 9 и 10 августа на площади Согласия в Париже. 32 танцора, 16 мужчин и 16 женщин, будут соревноваться один на один под музыку, подобранную ди-джеем.

Девять судей будут голосовать в конце каждого баттла, чтобы определить победителя. Основное внимание уделяется физической подготовке, исполнению, плавности, форме движений.

Впервые брейк-данс был представлен на летних юношеских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Тогда российский брейкер Сергей Чернышев стал первым олимпийским чемпионом по брейк-дансу среди юношей. С 2024 года соревнования по брейкингу включены в программу Олимпийских игр.