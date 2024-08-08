Шведский пловец отказался от участия в заплыве на Олимпиаде из-за проблем с качеством воды

Шведский пловец снялся с соревнований на открытой воде на Олимпиад

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Шведский пловец Виктор Юханссон объявил о своём решении отказаться от участия в 10-километровом заплыве на открытой воде на Олимпиаде в Париже из-за проблем с качеством воды в Сене, сообщает Dagens Nyheter.

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Юханссон отметил, что рекомендацию о снятии ему дал медицинский штаб Олимпийского комитета Швеции. "Мы тщательно оценили их советы и все возможные риски, и пришли к выводу, что лучше отказаться от участия в заплыве", — пояснил он.

Мужской заплыв на открытой воде намечен на пятницу, 9 августа. Женские соревнования, прошедшие 8 августа, выиграла пловчиха из Нидерландов Шерон Ван Рувендаль.