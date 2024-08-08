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"Я в 13 лет уже пил водку": экс-капитан сборной России по футболу рассказал о подходе к общению с юными игроками

Экс-капитан сборной России рассказал о своем подходе к тренировкам юных футболистов

1:02
Спорт

Игорь Денисов, бывший капитан сборной России по футболу и тренер в академии московского "Торпедо", рассказал о своем подходе к общению с юными игроками в интервью на YouTube-канале Nobel.

Экс-капитан сборной России рассказал о своем подходе к тренировкам юных футболистов
Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

По словам Денисова, он не воспринимает своих воспитанников как детей. "Я в 13 лет уже пил водку. Я считаю их взрослыми, способными понимать, что происходит. Я говорю им: 'Ты просыпаешься утром и принимаешь решение, как жить. И за это решение ты несешь ответственность'," — отметил экс-футболист.

Денисов начал работать в академии "Торпедо" в январе этого года, обучая футболистов 2011 года рождения.

Он завершил карьеру в мае 2019 года. В своей карьере Денисов играл за "Динамо", московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", выиграв чемпионат России с "железнодорожниками" и проведя 54 матча за сборную России.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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