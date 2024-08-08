Марокко стало бронзовым призером в мужском футболе на Олимпиаде 2024

Марокко выиграло бронзу в футболе на Олимпиаде 2024

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Сборная Марокко по футболу завоевала бронзовые медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже среди мужчин, сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

В поединке за третье место марокканская команда разгромила сборную Египта со счётом 6:0. Дубль оформил Суфьян Рахими, а также голами отличились Билал Эль-Ханнус, Эз Абде, Акрам Накаш и Ашраф Хакими.

Чемпион Олимпиады определится 9 августа в финальном матче между сборными Франции и Испании.

Для Марокко это первая в истории бронзовая медаль в мужском футболе на Олимпийских играх. Сборная Египта заняла четвёртое место уже в третий раз.