Марокко стало бронзовым призером в мужском футболе на Олимпиаде 2024

Сборная Марокко по футболу завоевала бронзовые медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже среди мужчин, сообщает корреспондент "Ленты.ру".
В поединке за третье место марокканская команда разгромила сборную Египта со счётом 6:0. Дубль оформил Суфьян Рахими, а также голами отличились Билал Эль-Ханнус, Эз Абде, Акрам Накаш и Ашраф Хакими.
Чемпион Олимпиады определится 9 августа в финальном матче между сборными Франции и Испании.
Для Марокко это первая в истории бронзовая медаль в мужском футболе на Олимпийских играх. Сборная Египта заняла четвёртое место уже в третий раз.
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