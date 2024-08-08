Российская каноистка не дошла до полуфинала Олимпиады-2024 и рассказала о взаимодействии с украинскими атлетами

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала о своем взаимодействии с украинскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже, как сообщает Sport24.
Ромасенко отметила, что спортсмены стараются избегать обсуждения болезненных тем, чтобы не провоцировать конфликты.
"Мы просто проходим мимо. Мы постоянно пересекаемся — в столовой, в других местах. Но никто не инициирует разговоры или конфликты", — поделилась она.
К сожалению, Ромасенко не сумела пробиться в полуфинал на дистанции 200 метров и завершила свои выступления на Олимпиаде без медалей.
Российские атлеты участвуют в Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом. Всего на соревнованиях представлены 15 спортсменов из России.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.