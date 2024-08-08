Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владимир Путин дал право полиции выдворять мигрантов
ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду
Как выбрать тур для соло-путешественников
Российская каноистка рассказала о взаимодействии с украинцами на Олимпиаде
Автомобилисты рискуют крупными штрафами за поддельные полисы ОСАГО
Звезда "Гарри Поттера" снимется в дебютном фильме русского режиссёра
Российским предпринимателям следует проверять китайских партнеров
Врач Осипов: купание в воде ниже +19 градусов может быть опасно для здоровья
Апельсиновый сок помогает снизить холестерин и улучшить здоровье сосудов
Как вернуть рельефное тело без спортзала: советы фитнес-эксперта Ирины Ротач

Как вернуть рельефное тело без спортзала

0:43
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила способ восстановления рельефности тела без посещения спортзала, как сообщает Men Today.

Как вернуть рельефное тело без спортзала
Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

Для начала Ротач советует выполнять повороты туловища по 20 повторений. Затем можно перейти к планке и отжиманиям с подтягиванием колена.

Следующим этапом являются скручивания с касанием ноги, а завершающим упражнением станет "стульчик". Для его выполнения нужно встать спиной к стене, расставив ноги на ширине плеч и соединив руки перед собой в замок. Затем следует опуститься в присед так, чтобы бедра оказались параллельны полу, и удерживать эту позу некоторое время.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Последние материалы
Звезда "Гарри Поттера" снимется в дебютном фильме русского режиссёра
Российским предпринимателям следует проверять китайских партнеров
Как вернуть рельефное тело без спортзала
Врач Осипов: купание в воде ниже +19 градусов может быть опасно для здоровья
Раскрыто, сколько стоит прямой рейс из Москвы на Бали
Апельсиновый сок помогает снизить холестерин и улучшить здоровье сосудов
Казань привлекла более 2 миллионов туристов за полгода
Продукты, богатые магнием, которые стоит включить в рацион
Nature: причиной ухудшения чувствительности к запахам может быть Альцгеймер
Студия Sunny Peak анонсировала выход музыкального платформера Symphonia
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.