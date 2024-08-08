Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила способ восстановления рельефности тела без посещения спортзала, как сообщает Men Today.
Для начала Ротач советует выполнять повороты туловища по 20 повторений. Затем можно перейти к планке и отжиманиям с подтягиванием колена.
Следующим этапом являются скручивания с касанием ноги, а завершающим упражнением станет "стульчик". Для его выполнения нужно встать спиной к стене, расставив ноги на ширине плеч и соединив руки перед собой в замок. Затем следует опуститься в присед так, чтобы бедра оказались параллельны полу, и удерживать эту позу некоторое время.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.