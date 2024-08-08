Как вернуть рельефное тело без спортзала: советы фитнес-эксперта Ирины Ротач

Как вернуть рельефное тело без спортзала

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач предложила способ восстановления рельефности тела без посещения спортзала, как сообщает Men Today.

Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

Для начала Ротач советует выполнять повороты туловища по 20 повторений. Затем можно перейти к планке и отжиманиям с подтягиванием колена.

Следующим этапом являются скручивания с касанием ноги, а завершающим упражнением станет "стульчик". Для его выполнения нужно встать спиной к стене, расставив ноги на ширине плеч и соединив руки перед собой в замок. Затем следует опуститься в присед так, чтобы бедра оказались параллельны полу, и удерживать эту позу некоторое время.