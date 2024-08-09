Адвокат рассказал, что будет с шахматисткой, которая нанесла ртуть на доску соперницы

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Адвокат Калинов считает, что против шахматистки со ртутью необходимо уголовное дело

1:57
Спорт

В случае подтверждения инцидента, действия шахматистки Амины Абакаровой, согласно мнению адвоката Максима Калинова, могут быть расценены как покушение на убийство по статье 105 часть 1 через статью 30 УК РФ.

Адвокат Калинов считает, что против шахматистки со ртутью необходимо уголовное дело
Фото: commons.wikimedia.org by Bubba73 (talk), Jud McCranie, CC BY-SA 3.0

Данный инцидент требует детального расследования и тщательной проверки, уверен юрист.

"Все будет зависеть от показаний девушки, которая растерла ртуть по доске. Но не исключено, что здесь можно возбуждать дело о покушении на убийство. Часть 1 ст. 105 через ст. 30 — "покушение". Она должна была осознавать, что могут быть разные последствия", — сказал Калинов, которого цитирует Газета.Ru.

По его словам, основные шаги, которые должны предпринять следователи, включают:

  1. Сбор доказательств: Необходимо изучить видеозаписи с камер наблюдения, показания свидетелей и саму ртуть, определить ее количество и характеристики.
  2. Заключение судмедэксперта: Важным является оценка степени вреда здоровью, который мог быть причинен Умайганат Османовой. Эксперты должны установить, насколько действия Абакаровой представляли угрозу для жизни и здоровья.
  3. Допрос подозреваемой: Необходимо выяснить мотивы действий Абакаровой, её осведомленность о последствиях использования ртути и её намерения. Если экспертиза установит, что действия Абакаровой могли привести к серьезным последствиям для здоровья Османовой, то квалификация дела как покушение на убийство будет обоснованной. Это также может служить основанием для возбуждения уголовного дела и последующего судебного разбирательства.

Таким образом, профессиональное и детальное расследование всех обстоятельств позволит правильно классифицировать это деяние и принять обоснованное решение о возбуждении уголовного дела.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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