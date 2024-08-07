Российские фигуристы требуют отмены награждения сборных США и Японии на ОИ

Фигуристы из РФ требуют в CAS, чтобы сборные США и Японии не награждали

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сборная России по фигурному катанию, завоевавшая бронзовую медаль командного турнира Олимпийских игр 2022 года, обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS). Наши фигуристы требуют, чтобы назначенная на 7 августа в Париже церемония награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями соответственно была отменена.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, PDM

Дело в том, что Международный союз конькобежцев после окончания расследования допингового дела фигуристки Камилы Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу.

CAS ранее отклонил апелляции российской и канадской стороны на решение ISU, оставив его в силе. МОК заявил, что проведет торжественную церемонию награждения сборных США и Японии в Парке чемпионов в Париже 7 августа, россиян не пригласили. Наши фигуристы подали на это решение апелляцию в CAS, пишет РИА Новости Спорт.