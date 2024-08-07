Камила Валиева перекрасилась в блонд

18-летняя Камила Валиева кардинально изменила имидж — перекрасилась в блондинку

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Российская фигуристка Камила Валиева после 18-летия кардинально изменила имидж.

Фото: Официальный аккаунт ФФККР ВКонтакте by Мария Евтеева, PDM

Результат она показала в своих соцсетях.

Валиева предстала перед своими фолловерами в о разе блондинки.

Ранее фигуристка впервые с начала дисквалификации выступила на льду в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. В январе Камилу Валиеву отстранили от выступлений за употребление запрещенных препаратов (допинга) до декабря 2025 года.

Международный союз конькобежцев оставил девушку без всех медалей, в том числе золотой Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.

