Российская фигуристка Камила Валиева после 18-летия кардинально изменила имидж.
Результат она показала в своих соцсетях.
Валиева предстала перед своими фолловерами в о разе блондинки.
Ранее фигуристка впервые с начала дисквалификации выступила на льду в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. В январе Камилу Валиеву отстранили от выступлений за употребление запрещенных препаратов (допинга) до декабря 2025 года.
Международный союз конькобежцев оставил девушку без всех медалей, в том числе золотой Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.