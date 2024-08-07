Сериал "Игры" об Олимпиаде-1980 в СССР установил новый рекорд по просмотрам

В РФ набирает популярность сериал "Игры" об Олимпиаде-1980 в СССР

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

В период, когда в Париже идут Олимпийские игры-2024, куда отправилось "мизерное" количество российских спортсменов, согласных на участие в нейтральном статусе, среди жителей страны стал популярен сериал "Игры" об Олимпиаде-1980 в СССР.

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Он установил новый рекорд среди всех шоу на онлайн-платформе.

За четыре дня с момента премьеры сериал посмотрели больше миллиона человек.

В прошлый раз такого успеха добился сериал "Король и Шут". А "Игры" быстрее других сериалов оказались на первом месте в топ-10 онлайн-кинотеатра, обогнав "Падение империи", "Дом дракона" и "На автомате".

О чем же этот сериал? В "Играх" рассказывают историю о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Там он познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами. Это все изменило его взгляд на жизнь, пишет "Чемпионат".