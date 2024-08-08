Газзаев заявил, что не собирался быть тренером

Валерий Газзаев отметил 70-летие

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-тренер сборной России по футболу, московского ЦСКА и ФК "Алания" Валерий Газзаев рассказал, что он не собирался становиться тренером. 7 августа он отметил своё 70-летие.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Государственной Думы Российской Федерации, CC BY 4.0

Газзаев стал одним из самых титулованных российских тренеров и единственным специалистом из РФ, кто смог выиграть еврокубок (Кубок УЕФА с ПФК ЦСКА).

"Я особо не планировал становиться тренером. Помню, что мы играли в полуфинале Кубка кубков с "Рапидом". После первого тайма мы выигрывали со счётом 1:0, а тренером был Александр Севидов. Я дал ему совет, после этого Севидов всё проанализировал и ошарашил меня, сказав, что мне нужно стать тренером. Эта мысль засела у меня в голове", — цитирует Газзаева "Матч ТВ".

Ранее Валерий Газзаев назвал катастрофой результат футбольной сборной СССР на Олимпиаде‑1980.