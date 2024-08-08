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ФК "Спартак" предложил "Галатасараю" 20 миллионов евро за Актюркоглу и Кена

"Спартак" хочет купить Актюркоглу и Кена 20 млн евро у "Галатасарая"

0:58
Спорт

Московский футбольный клуб "Спартак" сделал официальное предложение ФК "Галатасараю" о переходе форварда Керема Актюркоглу и защитника Деррика Кена.

"Спартак" хочет купить Актюркоглу и Кена 20 млн евро у "Галатасарая"
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

За них "красно-белые" предложили 20 миллионов евро, пишет Nexus Sports со ссылкой на журналиста Ягыза Сабунджуоглу.

Актюркоглу играет за "Галатасарай" 4 года. В сезоне-2023/24 он провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

25-летний турок с клубом должен играть до лета 2026 года.

Кен же выступает за "Галатасарай" с этого года. Немецкий футболист провел за клуб 16 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса. Его соглашение действует до лета 2026 года, пишет "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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