Московский футбольный клуб "Спартак" сделал официальное предложение ФК "Галатасараю" о переходе форварда Керема Актюркоглу и защитника Деррика Кена.
За них "красно-белые" предложили 20 миллионов евро, пишет Nexus Sports со ссылкой на журналиста Ягыза Сабунджуоглу.
Актюркоглу играет за "Галатасарай" 4 года. В сезоне-2023/24 он провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.
25-летний турок с клубом должен играть до лета 2026 года.
Кен же выступает за "Галатасарай" с этого года. Немецкий футболист провел за клуб 16 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 голевых паса. Его соглашение действует до лета 2026 года, пишет "СЭ".
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.