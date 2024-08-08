Журналистка из Швеции лишена аккредитации ОИ за толчок китайского теннисиста

Шведскую журналистку лишили аккредитации ОИ за толчок теннисиста

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Во время интервью журналистка из Швеции толкнула звезду настольного тенниса Ван Чуциня. За это ее лишили аккредитации на Олимпиаде в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Для корреспондентки Игры во Франции завершились досрочно.

Спортсмен из Китая в буквальном смысле притягивает представителей журналистов, освещающих события Олимпиады. В паре с Сунь Инша он выиграл "золото" турнира в миксте, а после этого он обнаружил, что его ракетка была сломана, пишет "СЭ".

Обвинили в этом одного из фотографов, который якобы наступил на неё, пытаясь поймать нужный ракурс.

Позднее в соцсетях появился видеоролик, как шведская журналистка толкнула Вана во время интервью другому корреспонденту. После этого шведку лишили аккредитации и запретили работать на Олимпиаде. Кроме того, пользователи соцсетей стали её осуждать, посчитав, что она это сделала специально.