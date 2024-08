Журналистка из Швеции лишена аккредитации ОИ за толчок китайского теннисиста

Your browser does not support the audio element.

Во время интервью журналистка из Швеции толкнула звезду настольного тенниса Ван Чуциня. За это ее лишили аккредитации на Олимпиаде в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0