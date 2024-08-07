Активисты облили фасад здания на вилле футболиста Лионеля Месси на Ибице краской и сфотографировались с плакатом.
Надпись на баннере: "Помогите планете — ешьте богатых, упраздните полицию"
Организация активистов оправдала свои действия так.
Они считают, что один процент самых богатых людей несет ответственность за такое же количество выбросов углекислого газа, как и две трети самых бедных.
Активисты уверены, что здание построено незаконно. Экс-владельца виллы подозревали в несогласованных работах по изменению рельефа местности, сообщает "Матч ТВ".
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.