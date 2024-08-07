Активисты пробрались на виллу Месси на Ибице

Активисты испортили фасад здания на вилле Месси на Ибице

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Активисты облили фасад здания на вилле футболиста Лионеля Месси на Ибице краской и сфотографировались с плакатом.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

Надпись на баннере: "Помогите планете — ешьте богатых, упраздните полицию"

Организация активистов оправдала свои действия так.

Они считают, что один процент самых богатых людей несет ответственность за такое же количество выбросов углекислого газа, как и две трети самых бедных.

Активисты уверены, что здание построено незаконно. Экс-владельца виллы подозревали в несогласованных работах по изменению рельефа местности, сообщает "Матч ТВ".