Организатор ОИ Дескам ответила на претензию пловца Пити на счёт червей в еде олимпийцев

Директор по коммуникациям организационного комитета Олимпийских игр-2024 в Париже Анн Дескам отреагировала на претензию спортсмена из Британии по поводу червей в еще атлетов.
Пловец Адам Пити возмутился питанием в Олимпийской деревне, заявив, что в рыбных блюдах водятся черви.
На это Дескам ответила, что черви в еде на Олимпиаде — это увеличение протеинов по просьбе спортсменов, пишет РИА Новости Спорт.
Так она прокомментировала наличие "деликатеса" в рыбе.
Дескам считает, что организаторы гордятся партнерством с поставщиком блюд на Олимпиаду в Париже.
Напомним, что Игры-2024 завершатся 11 августа. Российские атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
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