Организатор ОИ Дескам ответила на претензию пловца Пити на счёт червей в еде олимпийцев

Организатор Олимпиады Дескам прокомментировала информацию о червях в еде спортсменов

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Директор по коммуникациям организационного комитета Олимпийских игр-2024 в Париже Анн Дескам отреагировала на претензию спортсмена из Британии по поводу червей в еще атлетов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Пловец Адам Пити возмутился питанием в Олимпийской деревне, заявив, что в рыбных блюдах водятся черви.

На это Дескам ответила, что черви в еде на Олимпиаде — это увеличение протеинов по просьбе спортсменов, пишет РИА Новости Спорт.

Так она прокомментировала наличие "деликатеса" в рыбе.

Дескам считает, что организаторы гордятся партнерством с поставщиком блюд на Олимпиаду в Париже.

Напомним, что Игры-2024 завершатся 11 августа. Российские атлеты выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.