Эстонскому футболисту мама запретила играть на Украине

Эстонцу Айнсалу мать запретила играть в футбол на Украине

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Мать эстонского футболиста Михкеле Айнсала запретила ему играть на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Спортсмен входит в состав национальной эстонской сборной. Также Айнсал выступает за таллинский футбольный клуб "Левадия".

"У меня на столе были предложения играть на Украине, но когда мы в кругу семьи стали это обсуждать, моя мать сказала, что если я туда вернусь, она перестанет со мной общаться", — цитирует слова футболиста РИА Новости Спорт.

Напомним, что эстонец в 2020 году играл на чемпионате Украины за клуб "Львов", но в феврале 2022 года хотел трудоустроиться в харьковском "Металлисте 1925". Когда началась СВО, футболист уехал из страны.