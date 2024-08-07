Эстонскому футболисту мама запретила играть на Украине

Мать эстонского футболиста Михкеле Айнсала запретила ему играть на Украине.
Спортсмен входит в состав национальной эстонской сборной. Также Айнсал выступает за таллинский футбольный клуб "Левадия".
"У меня на столе были предложения играть на Украине, но когда мы в кругу семьи стали это обсуждать, моя мать сказала, что если я туда вернусь, она перестанет со мной общаться", — цитирует слова футболиста РИА Новости Спорт.
Напомним, что эстонец в 2020 году играл на чемпионате Украины за клуб "Львов", но в феврале 2022 года хотел трудоустроиться в харьковском "Металлисте 1925". Когда началась СВО, футболист уехал из страны.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.