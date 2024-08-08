Быстрый результат: эффективная тренировка для пресса и для сильного кора

Если вы хотите быстро накачать пресс, то эта тренировка для пресса и для сильного кора — именно то, что вам нужно. Все знают, что рельефный пресс имеет решающее значение для правильного функционирования вашего тела.
Начните тренировку, подняв правое колено к левому локтю, затем поверните корпус в правую сторону. Чем сильнее поворот, тем сильнее вы задействуете косые мышцы живота.
Теперь вы выполните то же самое движение с левой стороны. Поднимите левое колено к правому локтю, затем поверните корпус в левую сторону. Следите за тем, чтобы мышцы живота были активированы на протяжении всего движения.
Пора возвращаться на правую сторону. Задействуйте весь корпус, поднимая правую ногу к груди, следя за тем, чтобы спина оставалась прямой. Поднимите руки вверх на ширину плеч, образуя угол 90 градусов. Это должно напоминать держание мяча прямо перед собой. Затем сожмите руки к груди, поднимая правую ногу.
Активируйте все мышцы кора теперь на противоположной стороне. Поднимите левую ногу, подтянув ее к груди, при этом спина остается прямой. Затем поднимите руки на ширину плеч, образуя угол в 90 градусов, аналогично тому, что вы только что делали с предыдущей стороны. Затем прижмите руки к груди, поднимая правую ногу.
Эта тренировка завершается упражнением на коленях. Пришло время еще раз активировать кор, подняв колени к груди, чередуя их как можно быстрее.
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