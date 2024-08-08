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Быстрый результат: эффективная тренировка для пресса и для сильного кора

Как укрепить кор и мышцы живота

1:56
Спорт

Если вы хотите быстро накачать пресс, то эта тренировка для пресса и для сильного кора — именно то, что вам нужно. Все знают, что рельефный пресс имеет решающее значение для правильного функционирования вашего тела.

Как укрепить кор и мышцы живота
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Выполняйте скручивания на правой стороне

Начните тренировку, подняв правое колено к левому локтю, затем поверните корпус в правую сторону. Чем сильнее поворот, тем сильнее вы задействуете косые мышцы живота.

Выполняйте скручивания на левой стороне

Теперь вы выполните то же самое движение с левой стороны. Поднимите левое колено к правому локтю, затем поверните корпус в левую сторону. Следите за тем, чтобы мышцы живота были активированы на протяжении всего движения.

Выполните скручивание вперед, стоя на правой стороне

Пора возвращаться на правую сторону. Задействуйте весь корпус, поднимая правую ногу к груди, следя за тем, чтобы спина оставалась прямой. Поднимите руки вверх на ширину плеч, образуя угол 90 градусов. Это должно напоминать держание мяча прямо перед собой. Затем сожмите руки к груди, поднимая правую ногу. 

Выполните скручивание вперед, стоя на левой стороне

Активируйте все мышцы кора теперь на противоположной стороне. Поднимите левую ногу, подтянув ее к груди, при этом спина остается прямой. Затем поднимите руки на ширину плеч, образуя угол в 90 градусов, аналогично тому, что вы только что делали с предыдущей стороны. Затем прижмите руки к груди, поднимая правую ногу.

Выполните упражнение "Высокие колени"

Эта тренировка завершается упражнением на коленях. Пришло время еще раз активировать кор, подняв колени к груди, чередуя их как можно быстрее.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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