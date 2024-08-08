Два спортсмена по триатлону сборной Португалии почувствовали недомогание после заплыва в Сене

Два португальских триатлониста заболели после заплыва в Сене

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

У Васко Виласы и Мелани Сантос развились желудочно-кишечные инфекции после заплыва в реке Сена пятого августа, пишет euronews.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

По данным Олимпийского комитета Португалии (COP), симптомы у Виласы проявились сильнее, чем у Сантос.

Бригада медиков принимает все необходимые меры для лечения спортсменов.

Бельгия отказалась участвовать в смешанной эстафете по триатлону в Париже в понедельник, пятого августа, после того, как спортсменка Клэр Мишель заболела и снялась с соревнований.

Кроме нее, еще трем триатлонистам понадобилась медпомощь после участия в женском и мужском заплыве, который проходил 31 июля.