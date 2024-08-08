У Васко Виласы и Мелани Сантос развились желудочно-кишечные инфекции после заплыва в реке Сена пятого августа, пишет euronews.
По данным Олимпийского комитета Португалии (COP), симптомы у Виласы проявились сильнее, чем у Сантос.
Бригада медиков принимает все необходимые меры для лечения спортсменов.
Бельгия отказалась участвовать в смешанной эстафете по триатлону в Париже в понедельник, пятого августа, после того, как спортсменка Клэр Мишель заболела и снялась с соревнований.
Кроме нее, еще трем триатлонистам понадобилась медпомощь после участия в женском и мужском заплыве, который проходил 31 июля.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.