Лучшие упражнения для подтянутого тела от тренера Райана Рейнольдса

Тренер Райана Рейнольдса назвал упражнения для подтянутого тела

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Дон Саладино, тренер канадско-американского актера Райана Рейнольдса, назвал лучшие упражнения для подтянутого тела. Его рекомендации приводит Men Today.

Фото: unsplash.com by Alexander Redl alexanderredl, PDM

Саладино советует начать с выпадов с гантелями, так как они укрепляют ягодичные и четырехглавые мышцы, мышцы пресса и развивают чувство равновесия. Затем следует выполнить румынскую становую тягу и жим лежа со штангой.

Далее тренер рекомендует подтягивания, которые развивают широчайшие мышцы спины, трапециевидные мышцы, плечи и бицепсы. Завершить комплекс следует "прогулкой фермера": нужно встать прямо, держа гантель в одной руке, и идти вперед в равномерном темпе, глядя прямо перед собой.