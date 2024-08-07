Дон Саладино, тренер канадско-американского актера Райана Рейнольдса, назвал лучшие упражнения для подтянутого тела. Его рекомендации приводит Men Today.
Саладино советует начать с выпадов с гантелями, так как они укрепляют ягодичные и четырехглавые мышцы, мышцы пресса и развивают чувство равновесия. Затем следует выполнить румынскую становую тягу и жим лежа со штангой.
Далее тренер рекомендует подтягивания, которые развивают широчайшие мышцы спины, трапециевидные мышцы, плечи и бицепсы. Завершить комплекс следует "прогулкой фермера": нужно встать прямо, держа гантель в одной руке, и идти вперед в равномерном темпе, глядя прямо перед собой.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.