Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интерфакс: россияне массово бронируют зимние туры
Правила хранения имбиря
Трупами националистов ВСУ завалены леса и дороги
В Госдуме рассказали, как дачники могут снизить налоговую нагрузку
Как нужно поливать морковь в августе
Science XXI: китайский маглев-поезд прошёл испытания на скорости 1000 км/ч
Как понять, что собака одинока
Терапевт Гавриличенко о том, как кофе влияет на действие лекарств
Как выбрать безопасный и эффективный солнцезащитный крем
Названы самые опасные олимпийские виды спорта

Исследователи определили виды спорта с самыми высокими факторами риска на Играх

1:40
Спорт

Исследование на основе данных, собранных после Олимпийских игр 2008 года в Пекине, определило, какие виды спорта являются наиболее травмоопасными, сообщает euronews.

Исследователи определили виды спорта с самыми высокими факторами риска на Играх
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

BMX стал самым опасным олимпийским видом спорта с показателем травматизма 34,38%. BMX — сокращение от bicycle motocross — это велосипедный вид спорта, который проводится на небольших велосипедах в соревновательных гонках или фристайле. Пик травматизма был зафиксирован на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда травмы получили 37,5% спортсменов.

Тхэквондо — корейское боевое искусство, включающее удары руками и ногами — находится на втором месте, почти 30% спортсменов получают травмы.

Футбол тоже опасный командный вид спорта, более 27%. Гандбол — второе по опасности командное занятие, в среднем 17,98% спортсменов получают травмы.

Бокс занял второе место по количеству травмированных спортсменов (18,12%) на Олимпийских играх в Токио.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне был зафиксирован самый высокий общий уровень травматизма: 12,8% спортсменов сообщили о травмах.

Все виды гребли на байдарках и каноэ считаются безопасными олимпийскими видами спорта, со средним уровнем травматизма 2,23%.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
На Западе и Украине обеспокоены разработкой в РФ ракеты "Искандер-1000" Дмитрий Плотников Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Последние материалы
Science XXI: китайский маглев-поезд прошёл испытания на скорости 1000 км/ч
Как понять, что собака одинока
Терапевт Гавриличенко о том, как кофе влияет на действие лекарств
Как выбрать безопасный и эффективный солнцезащитный крем
В Швейцарии обсуждают введение налога на наследство для сверхбогатых
На Западе и Украине обеспокоены разработкой в РФ ракеты "Искандер-1000"
Кикшеринг в Петербурге предлагает два вида страховок для самокатчиков
Начались съёмки авантюрной комедии "Нейробатя"
Херсонская область предлагает богатые возможности для рыболовного туризма
Первая откровенная сцена в советском кино была показана в фильме "Экипаж"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.