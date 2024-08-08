Названы самые опасные олимпийские виды спорта

Исследователи определили виды спорта с самыми высокими факторами риска на Играх

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследование на основе данных, собранных после Олимпийских игр 2008 года в Пекине, определило, какие виды спорта являются наиболее травмоопасными, сообщает euronews.

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BMX стал самым опасным олимпийским видом спорта с показателем травматизма 34,38%. BMX — сокращение от bicycle motocross — это велосипедный вид спорта, который проводится на небольших велосипедах в соревновательных гонках или фристайле. Пик травматизма был зафиксирован на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, когда травмы получили 37,5% спортсменов.

Тхэквондо — корейское боевое искусство, включающее удары руками и ногами — находится на втором месте, почти 30% спортсменов получают травмы.

Футбол тоже опасный командный вид спорта, более 27%. Гандбол — второе по опасности командное занятие, в среднем 17,98% спортсменов получают травмы.

Бокс занял второе место по количеству травмированных спортсменов (18,12%) на Олимпийских играх в Токио.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне был зафиксирован самый высокий общий уровень травматизма: 12,8% спортсменов сообщили о травмах.

Все виды гребли на байдарках и каноэ считаются безопасными олимпийскими видами спорта, со средним уровнем травматизма 2,23%.