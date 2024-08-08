Алжирская гимнастка выиграла золотую медаль в Париже

Гимнастка из Алжира стала золотым призёром Игр-2024

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Кайлия Немур из сборной Алжира выиграла первое олимпийское золото по спортивной гимнастике, оставив позади соперниц из сборной Франции, за которую она выступала до 2021 года, сообщает euronews.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

"Я выиграла эту медаль для себя и для Алжира. Я представляю Алжир. Франция осталась позади. Я перевернула страницу ", — прокомментировала свою победу спортсменка.

У Кайлии отец родом из Алжира, а мать — француженка.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун позвонил Кайлии, чтобы поздравить с выступлением.

Успех Немур в Париже резко контрастировал с провалом сборной Франции по спортивной гимнастике, поскольку ни одной из участниц соревнований не удалось пройти квалификацию в финал соревнований на снарядах.