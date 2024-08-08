Алжирская гимнастка выиграла золотую медаль в Париже

Кайлия Немур из сборной Алжира выиграла первое олимпийское золото по спортивной гимнастике, оставив позади соперниц из сборной Франции, за которую она выступала до 2021 года, сообщает euronews.
"Я выиграла эту медаль для себя и для Алжира. Я представляю Алжир. Франция осталась позади. Я перевернула страницу ", — прокомментировала свою победу спортсменка.
У Кайлии отец родом из Алжира, а мать — француженка.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун позвонил Кайлии, чтобы поздравить с выступлением.
Успех Немур в Париже резко контрастировал с провалом сборной Франции по спортивной гимнастике, поскольку ни одной из участниц соревнований не удалось пройти квалификацию в финал соревнований на снарядах.
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