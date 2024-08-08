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Алжирская гимнастка выиграла золотую медаль в Париже

Гимнастка из Алжира стала золотым призёром Игр-2024

0:52
Спорт

Кайлия Немур из сборной Алжира выиграла первое олимпийское золото по спортивной гимнастике, оставив позади соперниц из сборной Франции, за которую она выступала до 2021 года, сообщает euronews.

Гимнастка из Алжира стала золотым призёром Игр-2024
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

"Я выиграла эту медаль для себя и для Алжира. Я представляю Алжир. Франция осталась позади. Я перевернула страницу ", — прокомментировала свою победу спортсменка.

У Кайлии отец родом из Алжира, а мать — француженка.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун позвонил Кайлии, чтобы поздравить с выступлением.

Успех Немур в Париже резко контрастировал с провалом сборной Франции по спортивной гимнастике, поскольку ни одной из участниц соревнований не удалось пройти квалификацию в финал соревнований на снарядах.

 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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