Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, как девушкам можно накачать красивую спину, и ее советы приводит издание "Спорт-Экспресс".
Соболь подчеркнула, что для поддержания здоровья позвоночника и красивой осанки необходимо тренировать мышцы спины как минимум раз в неделю. Она предложила начать тренировку с подтягиваний на гравитроне, затем перейти к тяге горизонтального блока, тяге вертикального блока к груди, разведениям гантелей в наклоне и закончить гиперэкстензией.
Кроме того, Соболь отметила, что тренировка спины также включает работу над шеей, что помогает предотвратить возрастные изменения в области лица и шеи.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.