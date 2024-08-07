Как накачать красивую спину: советы фитнес-тренера Елены Соболь

Как накачать красивую спину для идеальной осанки

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, как девушкам можно накачать красивую спину, и ее советы приводит издание "Спорт-Экспресс".

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Соболь подчеркнула, что для поддержания здоровья позвоночника и красивой осанки необходимо тренировать мышцы спины как минимум раз в неделю. Она предложила начать тренировку с подтягиваний на гравитроне, затем перейти к тяге горизонтального блока, тяге вертикального блока к груди, разведениям гантелей в наклоне и закончить гиперэкстензией.

Кроме того, Соболь отметила, что тренировка спины также включает работу над шеей, что помогает предотвратить возрастные изменения в области лица и шеи.