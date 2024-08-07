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Олимпийские пловцы отказываются от тренировок в Сене перед марафоном из-за плохой воды

Олимпийские пловцы смогут тренироваться в Сене, несмотря на опасения спортсменов

1:43
Спорт

Вчера организаторы Олимпийских игр 2024 года приняли решение разрешить марафонцам-пловцам проводить тренировки в реке Сена. Это решение было принято на утреннем совещании, посвященном качеству воды, в котором участвовали представители Международной федерации плавания, организаторы Игр в Париже и другие заинтересованные лица.

Олимпийские пловцы смогут тренироваться в Сене, несмотря на опасения спортсменов
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Согласно новому регламенту, женский марафон на открытой воде пройдет 8 августа, а мужской — 9 августа. Несмотря на уверения в безопасности плавания, многие спортсмены выражают опасения за свое здоровье и могут отказаться от тренировок.

Это решение вызвало споры среди участников соревнований. Так, испанская триатлонистка высказала мнение, что для организаторов Олимпиады имидж важнее здоровья спортсменов. Бельгийская спортсменка поделилась неприятными впечатлениями от предыдущих заплывов, отметив, что видела там нечто, о чем лучше не говорить.

Некоторые спортсмены уже столкнулись с негативными последствиями после контакта с водой в Сене. Например, швейцарские триатлонисты Адриен Бриффо и Симон Вестерманн отказались от участия в смешанной эстафете из-за кишечных инфекций, возникших после плавания в реке. Новозеландский триатлонист Хейден Уайлд также сообщил о симптомах заражения кишечной палочкой после того же заплыва.

Тем временем мэр Парижа Анн Идальго отметила, что в последние дни погода значительно улучшилась, поэтому опасения по поводу качества воды в Сене, по ее мнению, не обоснованы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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