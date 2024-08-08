Бубнов рассказал, вредит ли игре "Спартака" отсутствие в команде Промеса и Соболева

Футболист Бубнов заверил, что отсутствие Промеса не влияет на игру "Спартака"

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-футболист Александр Бубнов выразил мнение, что отсутствие таких ключевых игроков, как Квинси Промес и Александр Соболев, не вредит игре московского "Спартака".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Наоборот, по его словам, команда показывает улучшение во всех аспектах. Бубнов подчеркнул, что "Спартак" стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном и обладает достаточными ресурсами для достижения своих целей.

"Отсутствие Квинси Промеса и Александра Соболева не сказывается на игре, наоборот, команда выглядит даже лучше по всем компонентам. "Спартак" однозначно сильнее, чем в прошлом сезоне", — сказал Бубнов, которого цитирует Sportbox.

Кроме того, он отметил, что тренер Станкович имеет амбициозные планы и рассчитывает на новые трансферы для дальнейшего усиления команды.

В следующем туре чемпионата России, намеченном на 11 августа, "Спартак" сыграет с грозненским "Ахматом".