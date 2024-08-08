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Бубнов рассказал, вредит ли игре "Спартака" отсутствие в команде Промеса и Соболева

Футболист Бубнов заверил, что отсутствие Промеса не влияет на игру "Спартака"

1:00
Спорт

Экс-футболист Александр Бубнов выразил мнение, что отсутствие таких ключевых игроков, как Квинси Промес и Александр Соболев, не вредит игре московского "Спартака".

Футболист Бубнов заверил, что отсутствие Промеса не влияет на игру "Спартака"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, CC BY-SA 3.0

Наоборот, по его словам, команда показывает улучшение во всех аспектах. Бубнов подчеркнул, что "Спартак" стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном и обладает достаточными ресурсами для достижения своих целей.

"Отсутствие Квинси Промеса и Александра Соболева не сказывается на игре, наоборот, команда выглядит даже лучше по всем компонентам. "Спартак" однозначно сильнее, чем в прошлом сезоне", — сказал Бубнов, которого цитирует Sportbox.

Кроме того, он отметил, что тренер Станкович имеет амбициозные планы и рассчитывает на новые трансферы для дальнейшего усиления команды.

В следующем туре чемпионата России, намеченном на 11 августа, "Спартак" сыграет с грозненским "Ахматом".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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