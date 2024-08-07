Шах и мат: шахматистку из Дагестана отстранили после попытки отравить соперницу

40-летняя шахматистка из Дагестана Амина Абакарова попыталась перед игрой республиканского чемпионата отравить свою соперницу ртутью, сообщает EADaily.
Она разлила ртуть рядом с доской спортсменки Умайганат Османовой.
"На записи камеры видно, как за 20 минут до старта турнира участница подходит ко второму столику и разливает на него жидкость. По предварительной версии экспертов, это была ртуть. Ранее она интересовалась у организаторов, работают ли в зале камеры, — ей ответили, что нет", — говорится в сообщении.
Сопернице Абакаровой стало плохо, на место вызвали полицию, которая благодаря видео с камер наблюдения задержала подозреваемую в преступлении.
Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев прокомментировал инцидент.
"Честно говоря, это какая-то дикость. Сейчас самое главное — здоровье пострадавшей участницы. Понятно, что этим инцидентом уже занимаются правоохранительные органы. Мы ждем результатов проверки и их выводов", — заявил Ткачев.
Отметим, что соревнования проходили в Доме шахмат в Махачкале.
После инцидента ФШР отстранил Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под ее эгидой, до заключения правоохранительных органов, заявили в организации.
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