Новый скандал в Париже: журналистка из Швеции толкнула китайского спортсмена и была жёстко наказана

Журналистка толкнула игрока в настольный теннис и была наказана

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Шведская журналистка толкнула китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, за что была подвергнута наказанию. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Инцидент произошел, когда журналистка толкнула Чуциня, который в это время общался с другими представителями прессы. В результате, организационный комитет Олимпиады-2024 лишил её аккредитации.

Ранее российскую теннисистку Диану Шнайдер пытались спровоцировать на политическую дискуссию после её выступления в парном турнире на Олимпийских играх-2024.