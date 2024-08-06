Новый скандал в Париже: журналистка из Швеции толкнула китайского спортсмена и была жёстко наказана

Шведская журналистка толкнула китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, за что была подвергнута наказанию. Об этом сообщает The Free Press Journal.
Инцидент произошел, когда журналистка толкнула Чуциня, который в это время общался с другими представителями прессы. В результате, организационный комитет Олимпиады-2024 лишил её аккредитации.
Ранее российскую теннисистку Диану Шнайдер пытались спровоцировать на политическую дискуссию после её выступления в парном турнире на Олимпийских играх-2024.
В Финляндии возникли трудности из-за сокращения импорта древесины из России. Это подтвердил глава Ассоциации лесопильной промышленности страны Тино Аалто.