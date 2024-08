Новый скандал в Париже: журналистка из Швеции толкнула китайского спортсмена и была жёстко наказана

Шведская журналистка толкнула китайского игрока в настольный теннис Ван Чуциня во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, за что была подвергнута наказанию. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0