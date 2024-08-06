Российские гребцы Петров и Коровашков выступят в полуфинале ОИ-2024

Гребцы Петров и Коровашков вышли в полуфинал Олимпиады-2024

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Из российских 15 нейтральных атлетов осталось трое на Летних Олимпийских играх-2024. Причем все представляют греблю на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Гребцы Захар Петров и Алексей Коровашков будут бороться в полуфинале Олимпиады.

С самого начала соревнований от каноистов можно было ожидать высоких результатов, но не от тех, кто в итоге приехал в Париж. Олимпийскую лицензию Коровашков завоевывал вместе с Иваном Штылем, а еще вместе они выиграли в этом году два золота чемпионата Европы и этап Кубка мира. Но Иван по неизвестной причине не получил допуск от МОК.

"МОК, не включив в свой список Штыля, ослабил наш экипаж, который, по моему мнению, мог реально претендовать в Париже на олимпийские медали, — цитирует ТАСС тренера сборной РФ Владимира Логинова.

Напомним, что полуфиналы в каноэ-двойках на 500 метров проведут 8 августа в 12.20 по мск. Финал пройдет в этот же день в 14.20.