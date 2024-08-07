Макгрегор возмутился словами Трампа о бойце из РФ Хабибе

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор пришел в бешенство после слов экс-лидера США Дональда Трампа о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов его любимый боец.
По словам Конора, это стало точкой в предвыборной кампании Трампа.
"Думал, что здесь действует менталитет "только США", лично я хотел бы видеть это от своего президента. Выбрать отставного бойца из Дагестана, у которого за плечами всего три главных события вечера — поразительно. И при всех американских бойцах, которые его поддерживали. Шокирующее решение. Трамп пойман на месте преступления", — цитирует Макгрегора РИА Новости, ссылаясь на его соцсеть.
Конор оскорбил в посте Хабиба.
По словам ирландца, такое действие Трампа не останется незамеченным, поскольку президентская гонка сейчас очень напряженная.
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