Макгрегор возмутился словами Трампа о бойце из РФ Хабибе

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Конор Макгрегор заявил о конце предвыборной кампании Трампа из-за Хабиба

0:57
Спорт

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор пришел в бешенство после слов экс-лидера США Дональда Трампа о том, что россиянин Хабиб Нурмагомедов его любимый боец.

Конор Макгрегор заявил о конце предвыборной кампании Трампа из-за Хабиба
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

По словам Конора, это стало точкой в предвыборной кампании Трампа.

"Думал, что здесь действует менталитет "только США", лично я хотел бы видеть это от своего президента. Выбрать отставного бойца из Дагестана, у которого за плечами всего три главных события вечера — поразительно. И при всех американских бойцах, которые его поддерживали. Шокирующее решение. Трамп пойман на месте преступления", — цитирует Макгрегора РИА Новости, ссылаясь на его соцсеть.

Конор оскорбил в посте Хабиба.

По словам ирландца, такое действие Трампа не останется незамеченным, поскольку президентская гонка сейчас очень напряженная.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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