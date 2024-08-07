Пловец из Британии пожаловался на червей в еде в Олимпийской деревне

Британский пловец Пити: черви обнаружены в еде в Олимпийской деревне

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Трехкратный олимпийский чемпион британский пловец Адам Пити пожаловался на то, что спортсмены находят червей в рыбных блюдах, которые подают атлетам в Олимпийской деревне в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Jumi Kang, PDM

Пити исполнится 30 лет, в этом году он взял "серебро" на дистанции 100 м брассом на Играх в Париже, после этого оказалось, что он заражён коронавирусом.

"Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Ведь мы должны выложиться по полной. В Токио еда была невероятной, как и в Рио-де-Жанейро. Но в этот раз недостаточно вариантов белковой пищи, длинные очереди и ожидание еды по 30 минут", — приводит слова пловца Daily Mail.

Он добавил, что ему нужно мясо для выступлений, и именно его он ест дома.

"Мне также нравится рыба, но люди находят в ней червей. Это нехорошо. Мы смотрим на лучших из лучших в мире, но даём им не самое лучшее", — добавил Пити.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Российские спортсмены на них выступают в нейтральном статусе.