Максим Глушенков идеально вписался в "Зенит"

Глушенков показал ошеломляющий старт сезона в "Зените"

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Футболист Максим Глушенков вписался в состав Санкт-Петербургского "Зенита" так, будто он всегда играл в этой команде.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Чтобы в этом убедиться, нужно увидеть хронологию пяти стартовых матчей:

• Суперкубок России с "Краснодаром" — дубль;

• 1-й тур РПЛ с "Крыльями Советов" — дубль;

• 2-й тур РПЛ с "Рубином" — гол;

• 1-й тур Кубка России с "Факелом" — без результативных действий;

• 3-й тур РПЛ с "Ростовом" — хет-трик и ассист.

В трех турах у Максима восемь забитых мячей и одна голевая передача в пяти играх. При этом на матче с "Факелом" Глушенков вышел на последние 25 минут просто для поддержания формы.

Максим Глушенков претендует на звание лучшего игрока российского сезона-2024/2025, пишет "Чемпионат".