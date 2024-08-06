Максим Глушенков идеально вписался в "Зенит"

Футболист Максим Глушенков вписался в состав Санкт-Петербургского "Зенита" так, будто он всегда играл в этой команде.
Чтобы в этом убедиться, нужно увидеть хронологию пяти стартовых матчей:
• Суперкубок России с "Краснодаром" — дубль;
• 1-й тур РПЛ с "Крыльями Советов" — дубль;
• 2-й тур РПЛ с "Рубином" — гол;
• 1-й тур Кубка России с "Факелом" — без результативных действий;
• 3-й тур РПЛ с "Ростовом" — хет-трик и ассист.
В трех турах у Максима восемь забитых мячей и одна голевая передача в пяти играх. При этом на матче с "Факелом" Глушенков вышел на последние 25 минут просто для поддержания формы.
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