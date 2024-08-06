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Максим Глушенков идеально вписался в "Зенит"

Глушенков показал ошеломляющий старт сезона в "Зените"

0:56
Спорт

Футболист Максим Глушенков вписался в состав Санкт-Петербургского "Зенита" так, будто он всегда играл в этой команде.

Глушенков показал ошеломляющий старт сезона в "Зените"
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Чтобы в этом убедиться, нужно увидеть хронологию пяти стартовых матчей:

• Суперкубок России с "Краснодаром" — дубль;
• 1-й тур РПЛ с "Крыльями Советов" — дубль;
• 2-й тур РПЛ с "Рубином" — гол;
• 1-й тур Кубка России с "Факелом" — без результативных действий;
• 3-й тур РПЛ с "Ростовом" — хет-трик и ассист.

В трех турах у Максима восемь забитых мячей и одна голевая передача в пяти играх. При этом на матче с "Факелом" Глушенков вышел на последние 25 минут просто для поддержания формы.

Максим Глушенков претендует на звание лучшего игрока российского сезона-2024/2025, пишет "Чемпионат".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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