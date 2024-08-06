Тренировки по плаванию вновь отменены в Париже из-за грязной Сены

В Париже отменили тренировки по плаванию на открытой воде из-за качества воды

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Пловцы вновь не смогут заниматься на открытой воде в Париже из-за загрязнения Сены. Тренировки отменили из-за показателей воды. Они не в норме.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

"После ежедневного совещания по ситуации сегодня утром было решено, что ознакомительная сессия, которая должна была состояться 6 августа, отменяется", — приводит слова из заявления организаторов издание "Франс Пресс".

До этого глава администрации Парижа заявила, что теперь, когда Сена очистилась, жизнь парижан изменится, ведь Франция будет составлять серьёзную конкуренцию другим странам для проведения крупных соревнований. При этом показатели чистоты Сены пришли в норму только утром в день стартов на открытой воде.

Напомним, что Сена — одна из самых грязных рек в Европе из-за большого количества сточных вод.