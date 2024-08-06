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Анчелотти рассказал, что необходимо сделать Мбампе в "Реале"

Анчелотти: Мбаппе нужно адаптироваться к "Реалу", как и остальным игрокам

Спорт

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что новому нападающему команды Килиану Мбаппе придется адаптироваться к клубу, как и всем остальным игрокам.

Анчелотти: Мбаппе нужно адаптироваться к "Реалу", как и остальным игрокам
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

"Прежде всего, он привнесёт свои качества, а также своё хладнокровие, отношение и преданность. Ему придётся адаптироваться к этой команде, как и всем остальным. Мы очень рады, что он здесь, потому что у него прекрасные качества, и — я уверен, учитывая его личность, — он быстро приспособится", — цитирует тренера пресс-служба УЕФА на сайте организации.

По словам Карло Анчелотти, в команде все игроки рады, что Мбаппе в составе: болельщики, клуб, игроки, товарищи по команде, тренер.

Напомним, что Мбаппе 3 июня официально стал футболистом мадридского "Реала". До этого он выступал за французский ПСЖ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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