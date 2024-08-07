Премьер-министр Румынии будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпийских игр

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпийских игр, пишет The Guardian.
Разгорается скандал по поводу аннулирования бронзовой медали у румынской гимнастки Аны Барбосы.
Тренеры Джорданы Чайлз из Соединенных Штатов подали апелляцию, и после этого последовал пересмотр результатов. В итоге румынка оказалась на четвёртом месте.
Барбоса уже взяла флаг, чтобы порадоваться победе, однако, увидев изменение счёта на табло, закрыла лицо руками и ушла в слезах.
Румыния ранее показывала высокие результаты в спортивной гимнастике. Надя Команечи, пятикратная олимпийская чемпионка из Румынии, выразила сожаление по поводу того, что происходит сегодня на Играх.
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