Снова отменили тренировку пловцов из-за высокого уровня загрязнения воды в Сене

Организаторы Игр-2024 в очередной раз отменили тренировочный заплыв в Сене

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тестовый заплыв, в ходе которой спортсмены могли ознакомиться с марафонской дистанцией по реке Сене, был отменен 6 августа из-за некачественной воды, пишет euronews.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

Как стало известно, достаточно глотка такой загрязненной воды, чтобы вызвать развитие заболеваний в мочевыводящих путях или кишечнике.

Четыре триатлониста, участвовавших на прошлой неделе в индивидуальных заплывах среди мужчин и женщин, заболели.

Однако организаторы Игр-2024 уверены, что качество воды в ближайшие дни повысится.

Каким образом, непонятно. Ведь даже ливни могут привести к попаданию сточных вод в реку.