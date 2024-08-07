Снова отменили тренировку пловцов из-за высокого уровня загрязнения воды в Сене

Тестовый заплыв, в ходе которой спортсмены могли ознакомиться с марафонской дистанцией по реке Сене, был отменен 6 августа из-за некачественной воды, пишет euronews.
Как стало известно, достаточно глотка такой загрязненной воды, чтобы вызвать развитие заболеваний в мочевыводящих путях или кишечнике.
Четыре триатлониста, участвовавших на прошлой неделе в индивидуальных заплывах среди мужчин и женщин, заболели.
Однако организаторы Игр-2024 уверены, что качество воды в ближайшие дни повысится.
Каким образом, непонятно. Ведь даже ливни могут привести к попаданию сточных вод в реку.
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