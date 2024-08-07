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На пресс-конференции IBA обсуждался гендерный вопрос

IBA провела пресс-конференцию, посвященную гендерному вопросу на Играх-2024

1:15
Спорт

Во время собрания IBA генеральный директор Крис Робертс рассказал, что результаты тестов алжирки Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня в 2022 году, проведенных независимой лабораторией в Стамбуле, показали, что боксеры не подходят для боев среди женщин, передает Zero Hedge.

IBA провела пресс-конференцию, посвященную гендерному вопросу на Играх-2024
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Робертс подчеркнул, что Иман Хелиф и Линь Юйтин были проинформированы о том, что их анализы дали положительный результат на XY-хромосомы, и им разрешили обжаловать результаты в Спортивном арбитражном суде, при этом IBA предложила покрыть расходы. Робертс отметил, что Юйтин решила не подавать апелляцию, а Хелиф сначала подала, но затем отозвала апелляцию.

Однако позже стало известно, что они прошли повторное тестирование в Индии и были допущены МОК для участия в Играх-2024.

Некоторые источники сообщают, что этих боксеров используют, как пешек, поскольку МОК все больше втягивается в политику.

Отмечается также, что боксеры в Париже после боев жаловались на грубую тактику Иман Хелиф и Линь Юйтин.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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