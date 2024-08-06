Триатлонистка из Казахстана рассказала о лечении после заплыва в Сене на Парижской Олимпиаде 2024

Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина поделилась своим опытом лечения после участия в заплыве на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Её слова цитирует ТАСС.
Шабалина рассказала, что её самочувствие ухудшилось после возвращения в Астану. "Рвота, температура, озноб. С этого момента я начала принимать антимикробные препараты, и сегодня моё состояние значительно улучшилось. Я восстановилась как физически, так и морально", — отметила спортсменка.
4 августа стало известно о госпитализации бельгийской триатлонистки Клэр Мишель с диагнозом кишечная палочка. Позднее кишечную инфекцию также обнаружили у швейцарских триатлонистов Адриена Бриффода и Симона Вестерманна.
Соревнования по триатлону прошли 31 июля, и Шабалина сошла с дистанции во время заплыва.
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