Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков озвучила количество спортсменов, заразившихся коронавирусом на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.
По ее словам, более 40 атлетов сдали положительные тесты на COVID-19. Фон Керков также отметила, что в последние месяцы в разных странах наблюдаются всплески заболеваемости, независимо от времени года.
Летние Олимпийские игры 2021 года, которые должны были пройти в Токио, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.