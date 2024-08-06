Представитель ВОЗ: более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже

Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпиаде 2024 в Париже

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков озвучила количество спортсменов, заразившихся коронавирусом на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.

Фото: wearecovert.com by Covert, PDM

По ее словам, более 40 атлетов сдали положительные тесты на COVID-19. Фон Керков также отметила, что в последние месяцы в разных странах наблюдаются всплески заболеваемости, независимо от времени года.

Летние Олимпийские игры 2021 года, которые должны были пройти в Токио, были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.