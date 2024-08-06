Французские полицейские жалуются на условия проживания на Олимпиаде 2024 в Париже

Французские полицейские недовольны условиями проживания на Олимпиаде 2024

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Французские полицейские пожаловались на условия проживания во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.

Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, CC BY-SA 2.0

По словам сотрудников правоохранительных органов, их разместили в студенческих общежитиях, где было много паразитов и отсутствовала возможность разогреть еду. Позже они выяснили, что в общежитиях помимо паразитов также обитают мыши.

Ранее британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити, рассказал о червях, обнаруженных в еде спортсменов в Олимпийской деревне. По его словам, черви были найдены в рыбе.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.