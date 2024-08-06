Французские полицейские пожаловались на условия проживания во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости.
По словам сотрудников правоохранительных органов, их разместили в студенческих общежитиях, где было много паразитов и отсутствовала возможность разогреть еду. Позже они выяснили, что в общежитиях помимо паразитов также обитают мыши.
Ранее британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион Адам Пити, рассказал о червях, обнаруженных в еде спортсменов в Олимпийской деревне. По его словам, черви были найдены в рыбе.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.