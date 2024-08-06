Заместитель министра спорта и молодежной политики Южного Судана стала жертвой кражи во время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Valeurs Actuelles.
Инцидент произошел в гостинице в пригороде Вильжюиф. Чиновница оставила свою сумку на столе в лобби и пошла к стойке регистрации. Когда она вернулась, сумки уже не оказалось, хотя сотрудники отеля не заметили ничего подозрительного.
Предполагаемые преступники попали в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения, но задержать их пока не удалось. Позже сумка была найдена на обочине дороги недалеко от места происшествия. В ней оставались мобильный телефон и документы, однако драгоценности и 35 тысяч долларов наличными, предназначенные для расходов делегации Южного Судана, пропали.
Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.