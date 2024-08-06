Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмфизема лёгких не станет причиной ухода Дэвида Линча из кино
Водителям рассказали, зачем машине две выхлопные трубы
Врач Фирсова: отёки на лице могут указывать на нефритический синдром
Европа продолжает зависеть от российского газа
Продолжение "Джона Уика" выйдет в формате сериала с новыми героями
Самолёт не смог приземлиться в Калининграде из-за кошки
Как страховка может защитить от непредвиденных расходов на питомца?
Литва сократит движение рейсовых автобусов с Белоруссией
Врач Калошина: аппетит появляется вне зависимости от реального голода
Кража на Олимпиаде-2024: заместитель министра Южного Судана лишилась $35 тысяч в Париже

Олимпиада за 35 тыс. долларов: в Париже обокрали замминистра Южного Судана

1:03
Спорт

Заместитель министра спорта и молодежной политики Южного Судана стала жертвой кражи во время летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Valeurs Actuelles.

Олимпиада за 35 тыс. долларов: в Париже обокрали замминистра Южного Судана
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Инцидент произошел в гостинице в пригороде Вильжюиф. Чиновница оставила свою сумку на столе в лобби и пошла к стойке регистрации. Когда она вернулась, сумки уже не оказалось, хотя сотрудники отеля не заметили ничего подозрительного.

Предполагаемые преступники попали в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения, но задержать их пока не удалось. Позже сумка была найдена на обочине дороги недалеко от места происшествия. В ней оставались мобильный телефон и документы, однако драгоценности и 35 тысяч долларов наличными, предназначенные для расходов делегации Южного Судана, пропали.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Самый вредный и самый полезный кофе для вашего здоровья
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров Замедлят до диафильма: скорость YouTube ограничат до 128 кбит Олег Володин Аналитик Gainesville Coin: Народный банк Китая тайно скупает золото в Лондоне Любовь Степушова
Черногория отменяет санкции против российских инвесторов — локомотиве экономики
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
Последние материалы
Олимпиада за 35 тыс. долларов: в Париже обокрали замминистра Южного Судана
Продолжение "Джона Уика" выйдет в формате сериала с новыми героями
Самолёт не смог приземлиться в Калининграде из-за кошки
Как страховка может защитить от непредвиденных расходов на питомца?
Литва сократит движение рейсовых автобусов с Белоруссией
Врач Калошина: аппетит появляется вне зависимости от реального голода
Юрист Кубанцев об обмене заключёнными: "Схема отработана давно"
СNN: ключевая система течений Атлантики может разрушиться — каковы последствия
Священник Андрей Сапунов: "Пророк Илия был человеком правды"
Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.