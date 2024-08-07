Как подтянуть овал лица и второй подбородок: делайте это простое и невидимое упражнение

Простое упражнение для подтяжки овала лица

1:02 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если у вас нет достаточно свободного времени, чтобы делать упражнения лица для подтяжки овала и устранения второго подбородка, то можно делать одно простое упражнение, даже находясь на работе.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Стоит отметить, что на внешний вид лица большое влияние оказывает положение языка. Если он находится во рту в расслабленном состоянии, внизу, то лицо теряет свою четкую форму, появляются носогубные складки и второй подбородок. Поэтому нужно делать упражнения для включения в работу языка, чтобы нужные мышцы не ослабевали.

Для выполнения упражнения сядьте ровно, закройте рот, но зубы оставьте разомкнутыми. Кончик языка прижмите к зубам, а среднюю часть прижмите к небу. С достаточной силой давите языком на небо, чтобы ощущалось напряжение. Зафиксируйте это положение на несколько секунд. Опустите язык вниз и повторите упражнение. Делайте его примерно минуту.

