Бывший президент США Дональд Трамп признал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов — его любимый боец смешанных единоборств. В интервью стримеру Айдину Россу Трамп отметил, что Нурмагомедов — выдающийся спортсмен с 29 победами и ни одним поражением.
По словам Трампа, Нурмагомедов не проиграл ни одного раунда за свою карьеру. Трамп также добавил, что российский боец завершил свою карьеру после смерти своего отца. Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, трижды успешно защищал свой титул, а затем объявил о завершении своей спортивной карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.