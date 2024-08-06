Дональд Трамп о Хабибе Нурмагомедове: почему он считает его своим любимым бойцом

Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом

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Бывший президент США Дональд Трамп признал, что россиянин Хабиб Нурмагомедов — его любимый боец смешанных единоборств. В интервью стримеру Айдину Россу Трамп отметил, что Нурмагомедов — выдающийся спортсмен с 29 победами и ни одним поражением.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По словам Трампа, Нурмагомедов не проиграл ни одного раунда за свою карьеру. Трамп также добавил, что российский боец завершил свою карьеру после смерти своего отца. Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, трижды успешно защищал свой титул, а затем объявил о завершении своей спортивной карьеры в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гейджи.