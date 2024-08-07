Овчинников: сборная России ни в чём не уступает лучшим европейским сборным

Тренер Овчинников уверен, что сборная России по футболу сильно недооценена

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников считает, что сборную России недооценивают.

Фото: pfcks.ru is licensed under public domain

Эксперт напомнил, что недавно среди россиян появились весьма талантливые молодые игроки европейского уровня: Глушенков, Пиняев, Горшков и другие. Именно эти футболисты будут формировать будущее российского футбола, по мнению тренера.

"Мы ни в чём не уступаем лучшим европейским сборным, наша команда недооценена. К сожалению, сейчас мы не можем проверить силу нашей команды. Но тот факт, что у нас стали появляться очень сильные молодые футболисты, вселяет оптимизм. Когда мы будем допущены до соревнований, то будем очень конкурентоспособны", — сказал Овчинников, которого цитирует Metaratings.

С конца февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. Команда под руководством Валерия Карпина пропустила чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии, победителем которого стала сборная Испании.

За последние два с половиной года национальная команда России играла исключительно товарищеские матчи. Есть подтверждение, что в сентябре сборная России проведёт два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сыграет против сборных Вьетнама и Таиланда, что было подтверждено источниками "Чемпионата".