Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Яндекс. Такси" не допустит на трассу машины без ОСАГО
Гонконг ввел запрет на кормление диких голубей
Самые интересные места для туристов в Пскове
Зак Эфрон сообщил, что "счастлив и здоров" после инцидента в бассейне
Сенаторы предложили законопроекты для регулирования сервисов рассрочки
Почему кошки царапают мебель и как это предотвратить
В России появился новый способ угона автомобилей
Британский киноактёр Роберт Паттинсон планирует переехать в Южную Корею
4 ключевые причины появления "лампочек" и способы их устранения
Педофилам можно, а нам нельзя: в России жёстко прошлись по Олимпиаде в Париже

Тренер Покровская: на Олимпиаде в Париже выступают педофилы

1:05
Спорт

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила возмущение по поводу того, что США собираются "атаковать" виды спорта, в которых россияне традиционно сильны, сообщает "Матч ТВ".

Тренер Покровская: на Олимпиаде в Париже выступают педофилы
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что им скучно без российской команды на Олимпиаде и что в Париже выступают педофилы. Также Покровская выразила возмущение тем, что гимнастка Симона Байлз, которая по её словам, явно использует препараты, может выступать, а российская команда не может.

"Педофилам можно, значит. Гимнастке Симоне Байлз, которая явно на препаратах сидит, можно. А нам нельзя выступать".

5 августа пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых нарушениях в российском спорте, сосредотачиваясь на видах спорта, в которых Россия традиционно сильна, таких как художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Тренер Покровская: на Олимпиаде в Париже выступают педофилы
Зак Эфрон сообщил, что "счастлив и здоров" после инцидента в бассейне
Сенаторы предложили законопроекты для регулирования сервисов рассрочки
Почему кошки царапают мебель и как это предотвратить
В России появился новый способ угона автомобилей
Британский киноактёр Роберт Паттинсон планирует переехать в Южную Корею
4 ключевые причины появления "лампочек" и способы их устранения
Хранение ключей от подвалов и чердаков не входит в обязанности жильцов
Школы США внедряют йогу и медитацию для борьбы со стрессом у учащихся
Макияж "кошачий глаз": пошаговая инструкция для идеального образа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.