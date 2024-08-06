Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила возмущение по поводу того, что США собираются "атаковать" виды спорта, в которых россияне традиционно сильны, сообщает "Матч ТВ".
Она отметила, что им скучно без российской команды на Олимпиаде и что в Париже выступают педофилы. Также Покровская выразила возмущение тем, что гимнастка Симона Байлз, которая по её словам, явно использует препараты, может выступать, а российская команда не может.
"Педофилам можно, значит. Гимнастке Симоне Байлз, которая явно на препаратах сидит, можно. А нам нельзя выступать".
5 августа пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых нарушениях в российском спорте, сосредотачиваясь на видах спорта, в которых Россия традиционно сильна, таких как художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.