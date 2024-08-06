Педофилам можно, а нам нельзя: в России жёстко прошлись по Олимпиаде в Париже

Тренер Покровская: на Олимпиаде в Париже выступают педофилы

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская выразила возмущение по поводу того, что США собираются "атаковать" виды спорта, в которых россияне традиционно сильны, сообщает "Матч ТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Она отметила, что им скучно без российской команды на Олимпиаде и что в Париже выступают педофилы. Также Покровская выразила возмущение тем, что гимнастка Симона Байлз, которая по её словам, явно использует препараты, может выступать, а российская команда не может.

"Педофилам можно, значит. Гимнастке Симоне Байлз, которая явно на препаратах сидит, можно. А нам нельзя выступать".

5 августа пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США готовят серию публикаций о якобы выявленных допинговых нарушениях в российском спорте, сосредотачиваясь на видах спорта, в которых Россия традиционно сильна, таких как художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.