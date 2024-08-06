Бывший защитник сборной ЮАР Мэттью Бут, который ранее играл за "Ростов" и "Крылья Советов", поделился своим удивлением по поводу одного аспекта российской культуры, сообщается на Sport24.
Футболист рассказал, что был поражён, увидев в одном из магазинов Ростова-на-Дону огромное количество алкогольных напитков.
"Я офигел — там было 10 стеллажей, пять из которых — с алкоголем. Больше всего было водки", — вспомнил он.
Напомним, Бут играл за "Ростов" с 2002 по 2004 год и за "Крылья Советов" с 2004 по 2008 год.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.