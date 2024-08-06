"Больше всего было водки": иностранный футболит поделился впечатлениями о России

Футболиста из ЮАР удивило большое количество алкоголя в российском магазине

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший защитник сборной ЮАР Мэттью Бут, который ранее играл за "Ростов" и "Крылья Советов", поделился своим удивлением по поводу одного аспекта российской культуры, сообщается на Sport24.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Футболист рассказал, что был поражён, увидев в одном из магазинов Ростова-на-Дону огромное количество алкогольных напитков.

"Я офигел — там было 10 стеллажей, пять из которых — с алкоголем. Больше всего было водки", — вспомнил он.

Напомним, Бут играл за "Ростов" с 2002 по 2004 год и за "Крылья Советов" с 2004 по 2008 год.