"Попытки мошенничества в спорте недопустимы": российская боксерша вспомнила поединок с трансгендером

Аминева прокомментировала решение МОК допустить Иман Хелиф на Олимпиаду-2024

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская боксерша Азалия Аминева выразила своё мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске Иман Хелиф из Алжира на Олимпиаду-2024 в Париже.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Она вспомнила о поединке с Хелиф, отметив, что её карьера продолжает развиваться, но тот бой оставил неприятный след из-за мошенничества.

Аминева подчеркнула, что благодаря гендерным тестам удалось вовремя остановить возможные нарушения.

По её мнению, некоторые представители бокса всё ещё пытаются обойти действующие правила, что вызывает её разочарование, поскольку МОК, по её словам, не учитывает здравый смысл.

Она добавила, что несмотря на своё отношение к данной ситуации, она не желает зла никому, но считает, что попытки обмана в спорте абсолютно недопустимы.

"Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы".