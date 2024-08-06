Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руководство по пуканию: Деми Мур утверждает, что здоровье важнее приличий
Футболиста из ЮАР удивило большое количество алкоголя в российском магазине
Lufthansa отменяет все рейсы в Тегеран, Тель-Авив и Бейрут
Самые социальные и зависимые от человека собачьи породы
Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors
На что обратить внимание будущим водителям при поиске автошколы
Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал более 820 миллионов долларов
Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых
Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе
"Попытки мошенничества в спорте недопустимы": российская боксерша вспомнила поединок с трансгендером

Аминева прокомментировала решение МОК допустить Иман Хелиф на Олимпиаду-2024

1:01
Спорт

Российская боксерша Азалия Аминева выразила своё мнение по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске Иман Хелиф из Алжира на Олимпиаду-2024 в Париже.

Аминева прокомментировала решение МОК допустить Иман Хелиф на Олимпиаду-2024
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Она вспомнила о поединке с Хелиф, отметив, что её карьера продолжает развиваться, но тот бой оставил неприятный след из-за мошенничества.

Аминева подчеркнула, что благодаря гендерным тестам удалось вовремя остановить возможные нарушения.

По её мнению, некоторые представители бокса всё ещё пытаются обойти действующие правила, что вызывает её разочарование, поскольку МОК, по её словам, не учитывает здравый смысл.

Она добавила, что несмотря на своё отношение к данной ситуации, она не желает зла никому, но считает, что попытки обмана в спорте абсолютно недопустимы.

"Я никому и никогда не желаю зла, но считаю, что попытки мошенничества в спорте недопустимы".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
360kuai: Запад потерял тонны золота на фоне "интереса" к активам России

В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.

Запад утратил контроль над тоннами золота, позарившись на активы России
Российская армия за лето сделала ВСУ неспособной даже к активной обороне
Сводка с фронта: к осени в одной из проблемных точек оборона ВСУ рухнет, ВС РФ давят на Покровск
Вред и польза кофе: свежесваренный против растворимого
Обвал мировых фондовых рынков. Чего ожидать России
Ялта продолжает строиться, расширяться и хорошеть Дмитрий Плотников Раздутые фондовые рынки рушатся после действий ЦБ Японии. Что дальше? Любовь Степушова История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев
Япония спровоцировала выход в кеш глобалистов-спекулянтов. Разорятся многие, но не в России
Frankfurter Rundschau: западные авиаперевозчики столкнулись с неприятностями из-за действий России
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
"Бесят": в Раде требуют срочно уничтожить Крымский мост для остановки турпотока
Последние материалы
Чтобы обставить кухню, нужно не меньше 200 тысяч рублей, подсчитали в Mr.Doors
На что обратить внимание будущим водителям при поиске автошколы
Фильм "Дэдпул и Росомаха" заработал более 820 миллионов долларов
Уличное освещение защищает городские деревья от насекомых
Как обеспечить петрушке оптимальные условия в августе
Депутат Волоцков: число чартерных перелётов будет увеличиваться с 2025 года
Футбольная секция ребёнка потребует от родителей финансовых вложений и дисциплины
NVIDIA прекращает выпуск RTX 3060: информация для покупателей
Аминева прокомментировала решение МОК допустить Иман Хелиф на Олимпиаду-2024
Шесть несложных правил приготовления идеальной окрошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.