Кошмар для проституток Парижа: из-за Олимпиады они рискуют остаться без заработка

В Париже начались трудности у проституток из-за начала Олимпийских игр.
Об этом пишет News.com.au.
По информации, во Франции около 40 тысяч человек занимаются проституцией. Хотя французские законы разрешают предоставление сексуальных услуг за деньги, они запрещают сексуальную эксплуатацию и покупку таких услуг.
Это означает, что ответственность за нарушение закона ложится на клиентов и сутенеров. Работники секс-индустрии, будь то мужчины или женщины, обязаны быть зарегистрированы, но на практике часто пренебрегают этим требованием.
С началом Олимпийских игр наблюдается усиление патрулирования на улицах Парижа, что вызывает обеспокоенность у работников секс-индустрии. Без должных документов они боятся ареста и потери источника дохода.
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