Кошмар для проституток Парижа: из-за Олимпиады они рискуют остаться без заработка

Проститутки Парижа стали испытывать сложности с работой из-за Олимпиады

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Париже начались трудности у проституток из-за начала Олимпийских игр.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Об этом пишет News.com.au.

По информации, во Франции около 40 тысяч человек занимаются проституцией. Хотя французские законы разрешают предоставление сексуальных услуг за деньги, они запрещают сексуальную эксплуатацию и покупку таких услуг.

Это означает, что ответственность за нарушение закона ложится на клиентов и сутенеров. Работники секс-индустрии, будь то мужчины или женщины, обязаны быть зарегистрированы, но на практике часто пренебрегают этим требованием.

С началом Олимпийских игр наблюдается усиление патрулирования на улицах Парижа, что вызывает обеспокоенность у работников секс-индустрии. Без должных документов они боятся ареста и потери источника дохода.