Главный чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции пройдет в Санкт-Петербурге 10-11 августа. Еще в эти дни запланирована гонка среди любителей "ЛИГА ТРИАТЛОНА".
Спортсмены 10 августа будут состязаться за звание сильнейшего триатлета на стандартной дистанции — 1500 м плавание + 40 км велогонка + 10 км бег. В гонке примут участие 65 сильнейших триатлетов России из девяти регионов и пять приглашённых триатлетов из Белоруссии.
Российские спортсмены готовились к гонке на протяжении всего года.
Также профессионалы будут 11 августа соревноваться в формате смешанной эстафеты (мужчины и женщины) на стандартной дистанции.
Кроме того, 10-11 августа организуют любительские соревнования "ЛИГА ТРИАТЛОНА". Старт 10 августа для пройдёт на дистанции Спринт — 750 м плавания, 20 км велогонка и 5 км бега, а 11 августа на стандартной дистанции — 1,5 км плавания, 40 км велогонка, 10 км бега, сообщает портал "Чемпионат".
Самые критические ситуации для Киева на Красноармейском фронте, где армия РФ наступает от Очеретино, двигаясь к ключевой точке ВСУ и снабжения — Покровску.