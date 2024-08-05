Главный чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции пройдет в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проведут чемпионат РФ по триатлону

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Главный чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции пройдет в Санкт-Петербурге 10-11 августа. Еще в эти дни запланирована гонка среди любителей "ЛИГА ТРИАТЛОНА".

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Спортсмены 10 августа будут состязаться за звание сильнейшего триатлета на стандартной дистанции — 1500 м плавание + 40 км велогонка + 10 км бег. В гонке примут участие 65 сильнейших триатлетов России из девяти регионов и пять приглашённых триатлетов из Белоруссии.

Российские спортсмены готовились к гонке на протяжении всего года.

Также профессионалы будут 11 августа соревноваться в формате смешанной эстафеты (мужчины и женщины) на стандартной дистанции.

Кроме того, 10-11 августа организуют любительские соревнования "ЛИГА ТРИАТЛОНА". Старт 10 августа для пройдёт на дистанции Спринт — 750 м плавания, 20 км велогонка и 5 км бега, а 11 августа на стандартной дистанции — 1,5 км плавания, 40 км велогонка, 10 км бега, сообщает портал "Чемпионат".